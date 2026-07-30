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Halk TV Türkiye Eski Şişli Başkan Yardımcısı Candaş ve Yeni Günaydın sahibi Kutmangil cinayetlerinin kilit ismi yakalandı

Eski Şişli Başkan Yardımcısı Candaş ve Yeni Günaydın sahibi Kutmangil cinayetlerinin kilit ismi yakalandı

Yaklaşık üç yıldır firari olarak aranan Engin Gölve yakalandı. Gölve, iş insanı Mehmet Bekir Kutmangil ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayetlerinin kilit isimlerinden.

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Eski Şişli Başkan Yardımcısı Candaş ve Yeni Günaydın sahibi Kutmangil cinayetlerinin kilit ismi yakalandı

İstanbul'da uzun süredir hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü Engin Gölve, polis ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu Şişli'de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gölve'nin sık sık kullandığı belirlenen bir otoparkı izlemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Eski Şişli Başkan Yardımcısı Candaş ve Yeni Günaydın sahibi Kutmangil cinayetlerinin kilit ismi yakalandı - Resim : 1

Engin Gölve hakkında 11 Ağustos 2023 tarihinden bu yana kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunuyordu. Gölve'nin, 23 Mayıs 1995'te Zincirlikuyu'da öldürülen iş insanı ve Yeni Günaydın gazetesinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil cinayeti nedeniyle yargılandığı davada 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Gölve'nin adı, 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayetiyle ilgili davada da sanıklar arasında bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Gölve, adliyeye sevk edilerek yargı makamlarına teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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