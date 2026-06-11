Eski şirketine "Şifreli" intikam!

İstanbul Esenler, akıllara durgunluk veren bir soygununa sahne oldu. ATM'lere para aktarımı yapan şirketin eski personeli ATM'den 500 bin Türk Lirası çaldı. Kusursuz bir plan yaptığını düşünen zanlı, polisin amansız takibiyle olaydan sadece bir gün sonra yakayı ele verdi.

SOYGUNU "ARIZA SİNYALİ" ELE VERDİ



Olay, 8 Haziran Pazartesi günü saatler gece yarısını gösterdiğinde meydana geldi. Yüzünü maskeyle gizleyen bir şüpheli, bankamatik cihazının yanına gelerek adeta kendi kasasını açar gibi rahat hareketlerle cihazın anahtarını kullandı, gizli şifreleri girerek alarmı devre dışı bıraktı. Saniyeler içinde ATM’nin kasa bölümündeki 500 bin lirayı çantasına dolduran şüpheli, arkasında hiçbir iz bırakmadığını düşünerek kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ADIM ADIM İNCELENDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk iş olarak ATM’nin ve çevre dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan dedektifler, şüphelinin maskeli olmasına rağmen cihazı çok profesyonelce açtığını fark etti. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştıktan sonra bindiği otomobili ve plakasını tespit eden ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından hırsızın kimliğine ulaştı.

ANAHTAR VE ŞİFRELERİ YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Polis ekipleri, kimlik tespitinin hemen ardından operasyon için düğmeye bastı. Olaydan yalnızca bir gün sonra şüphelinin Sultangazi’deki evine şafak baskını düzenlendi. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Suat G.’nin evinde yapılan aramalarda çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Suat G.’nin, soyulan ATM’lere para yüklemesi yapan taşeron şirkette çalıştığı ve henüz bir ay önce işten ayrıldığı ortaya çıktı. Zanlının, işten ayrılırken şirkete ait özel ATM anahtarlarını teslim etmeyip yanına aldığı, görev sürecinde ezberlediği şifrelerle de soygun esnasında alarmların çalmasını engellediği belirlendi. 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Suat G., adli makamlara sevk edildi. Davayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. (DHA)