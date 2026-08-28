Eski milletvekili Cevdet Selvi hayatını kaybetti

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Eski CHP Genel Başkan Vekili ve milletvekili Cevdet Selvi hayatını kaybetti. Selvi'nin vefatını, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz duyurdu. Akyüz, yaptığı açıklamada sendikanın eski genel başkanlarından Selvi'nin yaşamını yitirdiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cevdet Selvi için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. TBMM'deki törenin ardından cenazesi Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'ne götürülecek. Selvi, burada kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

CEVDET SELVİ KİMDİR?

Cevdet Selvi, sendikacılık kariyerine 1972 yılında Petrol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı olarak başladı. Aynı yıl sendikanın Genel Teşkilatlanma Sekreterliği görevini üstlenen Selvi, bu görevi 1978 yılına kadar sürdürdü.

Petrol-İş Sendikası'nın 1978 yılında gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Selvi, 1987 yılına kadar bu görevde kaldı. Aynı yıl milletvekili seçilmesiyle birlikte sendikacılığı bırakarak aktif siyasete geçti.

Selvi, 1995 genel seçimlerinde DSP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1997'de DSP'den ayrılarak CHP'ye katıldı.

1999 seçimlerinin ardından Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılması üzerine 22 Nisan 1999'da Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Selvi, 23 Mayıs 1999'da genel başkan seçilen Altan Öymen'in görevi devralmasıyla bu görevden ayrıldı.

Deniz Baykal'ın 11 Mayıs 2010'da CHP Genel Başkanlığı'ndan istifasının ardından yeniden Genel Başkan Vekilliği görevini üstlenen Selvi, 22 Mayıs 2010'daki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesiyle görevini devretti.

Cevdet Selvi, TBMM'nin 18, 20, 22 ve 23. dönemlerinde milletvekili olarak görev yaptı. (ANKA)