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Halk TV Türkiye Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz paylaştı

Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz paylaştı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu. Cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz paylaştı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan, tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra sessizliğini bozan Karaarslan, sosyal medya hesabında önce beyaz kalp, ardından beyaz güvercin emojisi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

“ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN” MESAJI

Elif Karaarslan daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarına devam eden eski hakem, Kuruçeşme sahilinden de bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. O paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz paylaştı - Resim : 1

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HAKEMLİKTEN MEN EDİLMİŞTİ

Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medyada yayılan görüntüler karar sonrası verdiği kararla da gündeme gelmişti.

Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir, Tahkim Kurulu'nun da kararı onamasıyla ömür boyu hakemlikten men edilmişti.

Eski hakem Elif Karaarslan tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz paylaştı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakem Tahliye
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