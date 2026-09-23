Eski eşinin tehditlerinden kurtulamayan kadın adalet arıyor: Mermisi bittiği için ölmedim

halktv.com.tr/ÖZEL HABER

Helin Yılmaz

Aysel Aydemir, 2005 yılında Ferhat B. ile evlendi. Evliliğinin henüz ikinci ayında şiddet başladı. 13 yıl boyunca iki çocuğuyla birlikte şiddet, tehdit ve psikolojik baskı altında yaşadığını anlatan Aydemir, 2018 yılında çocuklarını da yanına alarak evden ayrıldı ve boşanma davası açtı. Ancak Aydemir’e göre evlilik bittiğinde tehditler bitmedi. Aydemir'in evliliğinden daha korkunç günleri de böylece başladı.

Aydemir, “Yıllar boyunca yalnızca fiziksel şiddete değil, ağır psikolojik baskıya, hakaretlere ve tehditlere de maruz kaldım” diyerek üç kez boşanma aşamasına geldiklerini ancak tehditler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Aydemir, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde tehditler aldığını, eski eşinin “düzeleceğim” sözleri nedeniyle de uzun süre evliliği sürdürdüğünü anlatıyor. Eski eşinin annesinin kendisine, “Bizde boşanmak yok, öldürmek var”dediğini de aktardı.

2018'de artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Aydemir, çocuklarını da düşünerek evden ayrıldığını ve boşanma davası açtığını söyledi.

“FARKLI NUMARALARDAN BANA ULAŞARAK TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ”

Aydemir, çekişmeli boşanma sürecinde tehditlerin devam ettiğini ifade etti:

“Onu telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından engellemek zorunda kaldım. Fakat her defasında farklı telefon numaralarından ve farklı sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak tehditlerini sürdürdü.”

Aydemir, kendisi için uzaklaştırma ve koruma kararları alındığını, ancak bunların kendisini güvende hissettirmeye yetmediğini anlattı. Elektronik kelepçe uygulanması gereken bir süreçte ise eski eşinin kurallara uymadığını ve kelepçenin takılmasına engel olduğunu anlatıyor. Durumun yetkililere bildirildiğini ve tutanak tutulduğunu belirten Aydemir, buna rağmen Ferhat B.'nin serbest bırakıldığını dile getirdi.

19 HAZİRAN 2023: MERMİSİ BİTTİ AMA BELİNDE TABANCASI VARDI

Aydemir’in yıllardır korktuğu olay, 19 Haziran 2023 sabahı gerçekleşti.

İşe giderken eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradığını anlatan Aydemir, yaşananları şöyle aktardı:

“Önce pompalı tüfekle bana ateş etti. Bana isabet etmemesi ve pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine belinden çıkardığı tabancayla saldırısına devam etti.”

Aydemir, o sırada saldırganın alkollü olduğunu, silahın mermisinin bitmesi ve pompalı tüfeğin tutukluk yapması sayesinde hayatta kaldığını dile getirdi.

Ancak onun için saldırının en korkunç anı silahın mermisinin bitmesinden sonra yaşandı. Aydemir, “Tabancayı kafama dayadı ve tetiğe bastı. İki kez boş tetik sesi duydum. O an gerçekten öleceğimi düşündüm. Ben o gün yaşananların tanığı değilim; bizzat mağduruyum. O silahların karşısında duran, kafasına silah dayanan, tetiğin çekildiğini duyan kişi benim.” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

BAŞINA SİLAH DAYADI, MERMİSİ BİTTİ, BASİT YARALAMADAN YARGILANDI

Saldırının ardından başlayan yargılama sürecinde dosyanın ağır ceza mahkemesine taşındığını belirten Aydemir, Ferhat B.’ye 15 yıl ve 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası verildiğini, ancak istinaf ve Yargıtay sürecinin ardından kararın bozulduğunu ifade etti.

Yeniden görülen davada olayın basit yaralama kapsamında değerlendirilmesine ise itiraz ediyor. Aydemir’in itirazı açık:

“Bir insanın üzerine pompalı tüfekle ateş edilmesi, pompalı tüfek tutukluk yaptığında silah çıkarılması, ardından silahın kafaya dayatılıp tetiğin çekilmesi nasıl yalnızca bir yaralama olarak değerlendirilebilir?”

İddiaya göre Ferhat B. cezaevinde de tehditlerine devam etti. Aydemir'e mektup aracılığı ile "Seni öldürmeyerek sana bir şans verdim" yazdı.

"ÖLMEMİŞ OLMAM ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞILMADIĞIM ANLAMINA GELMEZ"

Aydemir, saldırı sırasında başka bir silahın da bulunması halinde bugün hayatta olmayabileceğini söylüyor:

“Üzerinde bir tek bıçağı yoktu. Eğer olsaydı ve onu da kullanabilseydi, bugün burada yaşadıklarımı anlatıyor olmayabilirdim."

Aydemir, yaşadığı olayın yalnızca aldığı fiziksel yaralar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor.

“Ben ölmedim. Ama ölmemiş olmam, öldürülmeye çalışılmadığım anlamına gelmez. Pompalı tüfeğin sesini, silahın kafama dayanmasını, tetiğin çekilmesini ve o iki boş tetik sesini hâlâ hatırlıyorum.”

Aradan geçen zamana rağmen korkusunun bitmediğini belirten Aydemir, hâlâ tehditler aldığını söylüyor.

Çocuklarının babalarıyla görüşmek istemediğini, Bingöl’ün ise çocukların kendisi tarafından görüştürülmediğini düşündüğünü ve bu nedenle tehditlerini sürdürdüğünü ifade ediyor.

“Ben yıllardır yalnızca kendim için değil, çocuklarım için de korkuyorum. Ben öldürülmeden önce sesimin duyulmasını istiyorum”

"SADECE KENDİ HİKAYEMİ ANLATMAK İÇİN KONUŞMUYORUM"

Aydemir, yaşadıklarını yalnızca kendi hikâyesini anlatmak için paylaşmadığını söylüyor.

“Ben artık sadece kendi hikâyemi anlatmak için konuşmuyorum. Ben yaşadıklarımın başka kadınların başına gelmemesi için konuşuyorum.”

Şiddetin çoğu zaman bir anda başlamadığını belirten Aydemir, kendi yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Önce tehdit geliyor, sonra hakaret, sonra psikolojik baskı, sonra fiziksel şiddet…Bazen bir kadın yıllarca yardım istemesine, uzaklaştırma ve koruma kararları aldırmasına rağmen yine de güvende olamayabiliyor.”

Aydemir’in talebi ise kendi sözleriyle çok net:

“Ben öldürülmeden önce sesimin duyulmasını istiyorum. Benim yaşadığım olayın yalnızca dosyadaki bir madde veya bir karar olarak görülmesini istemiyorum. Çünkü o dosyanın içinde benim hayatım, çocuklarımın hayatı ve yıllardır taşıdığım korku var.”

“BENİM İSTEDİĞİM İNTİKAM DEĞİL, ADALET”

Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri 2026’da da sürüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre yalnızca 2026’nın ilk altı ayında 150 kadın öldürüldü, 151 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Platformun ağustos ayı verilerinde ise 22 kadın cinayeti ve 33 şüpheli kadın ölümü kaydedildi.

Aysel Aydemir’in çağrısı ise yıllardır taşıdığı korkunun ardından tek bir noktada birleşiyor:

“Benim istediğim intikam değil. Benim istediğim adalet. Çünkü ben o gün ölebilirdim. Ama ölmedim. Ve bugün, bizzat yaşadığım gerçeği anlatıyorum.”

Üst mahkeme kararı bozdu ve Ferhat B. 27 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak.