Eski eşinin evini basıp kayınpederini dövdü! Saldırı güvenlik kamerasında

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk annesi Talar T. (32) ile yaklaşık üç yıl önce yollarını ayıran Gökhan C., motosikletiyle eski eşinin yaşadığı binanın önüne geldi. Bu esnada evde bulunan 67 yaşındaki eski kayınpederi Harutyün T. ile pencere üzerinden konuşmaya başlayan Gökhan C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KASKINI ÇIKARMADAN TEKME VE YUMRUK ATTI

Öfkesine hakim olamayan Gökhan C., zemin kattaki pencerede bulunan eski kayınpederine saldırdı. Başındaki motosiklet kaskını çıkarmadan yaşlı adama art arda tekme ve yumruklar savuran şüpheli, saldırının hemen ardından geldiği motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin aileyle yaptığı görüşmede şüphelinin kaçtığı teyit edilirken, ailenin kendi imkanlarıyla savcılığa giderek Gökhan C. hakkında resmi şikayette bulunacağı öğrenildi. (DHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan şiddet olayı sokağı gören bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettikten sonra binanın önüne yöneldiği, penceredeki eski kayınpederiyle tartıştığı, tartışmanın ardından Harutyün T.'ye saldırdığı ve şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.