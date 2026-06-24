Eski CHP'li vekil yaşamını yitirdi
CHP’nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar siyasette görev yapan Sür için yarın TBMM’de resmi tören düzenlenecek.
22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Sür’ün, Ankara’da yaşamını yitirdiği bildirildi. Orhan Sür için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde resmi tören düzenlenecek.
Törenin ardından cenazesi memleketi Balıkesir’e uğurlanacak. Sür’ün naaşı, 26 Haziran 2026 Cuma günü Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ORHAN SÜR KİMDİR?
1951 yılında Balıkesir’de doğan Orhan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nden mezun oldu. Harita mühendisi olan Sür, mesleki yaşamının yanı sıra uzun yıllar sosyal demokrat siyaset içinde görev aldı.
Siyasi yaşamına 1983’te SODEP’te başlayan Sür, 1984 yerel seçimlerinde Balıkesir Belediye Meclisi Üyesi seçildi. SODEP’te ilçe yöneticiliği, SHP’de ise Balıkesir Merkez İlçe Başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.