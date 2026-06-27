Eski belediye başkanı Berberoğlu yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanlarından Engin Berberoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ENGİN BERBEROĞLU ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞIYORDU

78 yaşındaki Engin Berberoğlu'nun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası'ndaki özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde yaşamını yitiren Berberoğlu'nun vefat haberi, ailesi, yakınları ve ilçe halkı arasında üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ PAZARTESİ GÜNÜ KALDIRILACAK

Kuşadası'nda iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

10 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Berberoğlu,1977-1980 yılları arasında Kuşadası Belediye Başkan Vekilliği yaptı. Ardından 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanı olarak görev yaptı