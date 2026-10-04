Eski başbakan Netanyahu'nun planlarını tek tek ifşa etti

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkımın ardından kendi siyasi geleceğini güvenceye almak için çatışmaları yaymayı hedeflediğini kaydetti. Barak, mevcut başbakanın planına ilişkin, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

KENDİ SÖZLERİYLE VURDU: KİŞİSEL BEKA YOLU DEĞİLDİR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun "rahatça yalan söylediğini" dile getiren Barak, hükümet liderinin geçmişte sarf ettiği ifadeleri hatırlatarak çelişkiyi gözler önüne serdi. Barak, Netanyahu’nun daha önce kamuoyuna açıkladığı "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü anımsatarak, mevcut yönetimin kendi ilkelerini çiğnediğine işaret etti.

"27 EKİM'DE BİR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE GİTMELİ"

Barak, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri işaret ederek muhalefete ve kamuoyuna açık bir çağrıda bulundu. Eski Başbakan, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Barak’ın bu çıkışı, sandığa bir aydan az bir süre kala, İsrail iç siyasetinde güvenlik konularının iktidar tarafından seçim malzemesi yapılmasına ilişkin sert tartışmaların tırmandığı bir dönemde geldi.

ANKETLERDE DÜŞÜŞE GEÇİNCE ADRESİ BELLİ OLMAYAN BİR "DIŞ TEHDİT" AÇIKLADI

Kamuoyu yoklamalarında desteğini kaybeden ve geriye düşen Netanyahu, seçim tarihi yaklaşırken ülkeye yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde somut işaretler aldıklarını savunmuştu. Ancak İsrail Başbakanı, söz konusu saldırının hangi aktörden ya da ülkeden geleceğine dair hiçbir somut bilgi paylaşmadı. İsrail muhalefeti ise Netanyahu’nun bu gerekçesiz güvenlik alarmını, yaklaşan seçim yenilgisini engellemeye dönük bir "siyasi manevra" olarak niteledi.