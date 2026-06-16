Eski AYM Başkanı'ndan iktidara 'hukuk güvenliği' tepkisi: Bu ülkeye hiçbir yatırım gelmez

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Haşim Kılıç, Demokrasi Platformu'nun "Adalet Hemen Şimdi" başlıklı konferansında Türkiye'deki hukuk güvenliğine ilişkin eleştirilerde bulundu. Kılıç, yargı bağımsızlığı ve yatırım ortamı konularında önemli değerlendirmeler yaptı.

"HAKİMLER, İŞ ADAMLARI, ÜNİVERSİTE HOCALARI KORKUTULDU"

Kılıç, konferansta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hakimlerimiz korkutuldu, iş adamı korkutuldu, üniversite hocaları korkutuldu. Korkutulmayan alan kalmadı."

"BAKAN KÖRFEZ ÜLKELERİNDE PARA İSTERKEN TÜSİAD BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI"

Eski AYM Başkanı, hukuk güvenliğinin sağlanamadığı bir ülkeye yatırım gelmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir tarafta Maliye Bakanı körfez ülkelerinde para isterken TÜSİAD'ın başkanını gözaltına alındı bu ülkede. Böyle bir hukuk güvenliği sağlanır mı ülkede? Hukuk güvenliğinin sağlanmasının tek yolu bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşmasından geçer. Bunu yapmadığımız sürece hukuk güvenliğini sağlayamayız. Hiçbir yatırım da bu ülkeye gelmez."