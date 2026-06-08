Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç mutlak butlan tartışmalarını büyütecek ihtimali açıkladı: Turpun büyüğü yolda

Demokrasi Platformu, kuvvetlerin ayrılığının, yargı tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi amacıyla İstanbul Fatih’teki bir otelde “Adalet Hemen Şimdi” başlıklı bir konferans düzenledi.

ESKİ AYM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARINI BÜYÜTECEK İHTİMALİ AÇIKLADI: TURPUN BÜYÜĞÜ YOLDA

Konferansta konuşan Eski AYM Haşim Kılıç, mutlak butlan kararının parti kapatmaktan da ağır bir karar olduğunu vurgularken daha ağır tartışmaların ve sorunların Yargıtay kararının ardından çıkabileceğini söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre Haşim Kılıç, CHP için verilen “mutlak butlan” kararını sert sözlerle eleştirdi. Bu kararın demokrasi için çok ciddi bir yara açtığını belirten Kılıç, parti kapatılmasından çok daha ağır bir durumla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevine sahip çıkması gerektiğini ve yetkisinin gasp edildiğini savunan Kılıç, bu kararla birlikte artık hiçbir partinin güven içinde faaliyetlerini sürdüremeyeceğini, hepsinin bir asliye hukuk mahkemesi kararıyla etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Yargıtay’ın butlan davasında vereceği nihai kararın yaratacağı büyük tehlikeye dikkat çeken Haşim Kılıç, "Turpun büyüğü daha şu an daha geride, eğer Yargıtay bunu onaylarsa esas ondan sonra çok daha ciddi tartışmalar ve sorunlar ortaya çıkacak" diyerek gelecekte yaşanabilecek hukuki ve siyasi krizlere işaret etti.