Eski Artvin Belediye Başkanı Kadir Halvaşi hayatını kaybetti

12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan ilk yerel seçimlerde Artvin Belediye Başkanı olarak seçilen Kadir Halvaşi hayatını kaybetti.

1984-1994 yılları arasında iki dönem boyunca Artvin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Halvaşi’nin vefat haberini, çocukları sosyal medya üzerinden duyurdu.

ESKİ ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Halvaşi ailesinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Canım babamız Kadir HALVAŞİ’yi bu sabah 07.15’te maalesef kaybettik. Cenazesi yarın ikindi namazında Antalya Kurşunlu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur."

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de yayımladığı taziye mesajında, Halvaşi’nin kent için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "1984-1994 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini üstlenerek ilimize değerli hizmetlerde bulunan kıymetli büyüğümüz Kadir Halvaşi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim" dedi.

"TOPRAĞIN BOL OLSUN EFSANE BAŞKAN"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da eski Sosyal Demokrat Halkçı Partili Halvaşi ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde Artvin Belediye Başkanı seçilen ve on yıl süreyle belediye başkanlığı yapan, halkın gönlünde taht kuran sevgili Kadir Halvaşi’yi kaybettik. 19 Mayıs günü Antalya’da Kurşunlu Camiinden son yolculuğuna uğurlayacağız. Toprağın bol solsun efsane Başkan, Allah rahmet eylesin.."