Eski AKP milletvekili kaza yaptı: Hastaneye kaldırıldı

AKP 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya (75) yönetimindeki 06 MUK 30 plakalı otomobil ile Ramazan Çakan (35) idaresindeki 42 S 9362 plakalı otomobil, Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkisinde çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Kazada yaralanan eski milletvekili Musa Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Ramazan Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın (34) ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.