Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Eski AKP milletvekili kaza yaptı: Hastaneye kaldırıldı

Eski AKP milletvekili kaza yaptı: Hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu eski AKP milletvekili Musa Uzunkaya ile iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Eski AKP milletvekili kaza yaptı: Hastaneye kaldırıldı

AKP 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya (75) yönetimindeki 06 MUK 30 plakalı otomobil ile Ramazan Çakan (35) idaresindeki 42 S 9362 plakalı otomobil, Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkisinde çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ TRAFİK KAZASINDA YARALANDI

Kazada yaralanan eski milletvekili Musa Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Ramazan Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın (34) ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Aracından inip başka sürücüye saldırmıştı: Sosyal medyadan yakalandı dev ceza yediAracından inip başka sürücüye saldırmıştı: Sosyal medyadan yakalandı dev ceza yedi

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Milletvekili AKP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro