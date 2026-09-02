Eşiyle tartıştı, kendini bıçakladı: Ardından bıçakla polislerin üzerine yürüdü

Esenler’de eşiyle tartıştıktan sonra tehlikeli hareketler sergileyen 32 yaşındaki F.K., park halindeki kamyonetine kapanarak bedenine zarar verdi. Çevredekileri ve emniyet güçlerini tehlikeye atan şüpheli, aracını polisin üzerine sürüp elindeki bıçakla ekiplere saldırmaya kalkışınca kurşun yağmuruyla durduruldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından şüpheli serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ KAMYONETE KİLİTLEYİP BIÇAKLA ZARAR VERDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi Dörtyol Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışma yaşayan F.K., park halinde bulunan kamyonetine girerek kapıları kilitledi. Yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar vermeye başlayan şüpheliyi gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAMYONETİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRÜNCE LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerini karşısında gören F.K., kendisini durdurmak isteyen emniyet güçlerinin üzerine kamyoneti sürdü. Büyük tehlike atlatan polis ekipleri, kontrolden çıkan aracı lastiklerine ateş ederek durdurmayı başardı.

ARAÇTAN İNDİRİLİNCE BIÇAKLA EKİPLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Camı kırılarak araçtan indirilen F.K., teslim olmak yerine elindeki bıçakla yeniden polislerin üzerine yürüdü. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kesikler bulunan F.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI: POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI

Meydanda yaşanan dehşete tanıklık eden Cemal Çapkan, olay anını "Kendini bıçakla doğradı. Polisler ona ‘dur’ dedi, ancak o durmadı. Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı. Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler" sözleriyle ifade etti.

SOKAK ORTASINDAKİ DEHŞET KAMERADA, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıyan görüntülerde; F.K.'nin kendisine bıçakla zarar verdiği, aracını polislerin üzerine sürdüğü ve polislerin tekerleklere ateş açarak şüpheliyi durdurduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. (DHA)