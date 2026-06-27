Eşini ve 9 yaşındaki oğlunu boğan caninin cezası belli oldu

Edirne'de eşi Didem Örs Alacı ile 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldüren Ömer Gökhan Alacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

EŞİNİ VE 9 YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞAN CANİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre muhasebeci Ömer Gökhan Alacı, maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi Didem Örs Alacı ile 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Alacı, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede olay yerinde kanlı bıçak ve falçata ile zemine kanla yazılmış "Beni affedin" notunun bulunduğu, ayrıca sanığın yasa dışı bir kumar sitesinde oğlunun adıyla hesap açtığı bilgisi de yer aldı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Ömer Gökhan Alacı, "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"BAŞKA KİMSEYE ZARAR VERME İMKANI KALMADI"

Kararın ardından konuşan Örs ailesinin avukatı Erdi Ertek, "Yüce Mahkememiz gereken cezayı verdi, adalet yerini buldu. Artık ömür boyu hapishanede, başka kimseye zarar verme imkanı kalmadı" dedi.

Didem Örs Alacı'nın babası Ahmet Örs ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaşasın Türk adaleti. Acımız dinmedi ama çıkan bu kararla en azından adaletin yerini bulduğunu gördük" ifadelerini kullandı. (DHA)