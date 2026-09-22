Eşini katledip sokakta 3 çocuğu vuran şüpheli tutuklandı

Şahinbey ilçesinin 60. Yıl Mahallesi'nde eşi Merve K'yi tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralamasının ardından gözaltına alınan Harun K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı.

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE TARTIŞMA

Dün, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K, daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk, 4 kişiyi yaraladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SOKAKTA RASTGELE ATEŞ

Harun K'nin evde eşine ateş etmesinin ardından sokağa çıkarak rastgele ateş açtığı belirtildi. Bu sırada 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Harun K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı.

(AA)