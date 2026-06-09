Eşini bıçaklayıp balkondan izledi: Zehra Barbak'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde gerçekleşti. Kayhan Barbak (39), bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra evine gitti ve eşi Zehra Barbak (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla eşini üç yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, evden dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi ve eşi tarafından bıçaklandığını anlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise cinayet şüphelisi Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla beraber yakaladı.

İLK İFADEDE 'KISKANÇLIK' SAVCILIKTA 'HATIRLAMIYORUM' SAVUNMASI

Emniyetteki ilk sorgusunda cinayeti 'kıskançlık' sebebiyle işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ancak sanık, savcılık aşamasında verdiği ifadede söylem değiştirdi. Savcıya konuşan Kayhan Barbak; eşiyle tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını ileri sürdü. Sanık ayrıca, eşinin arkasından balkondan baktığını, dayısının evinin yakın olması sebebiyle oraya gittiğini düşündüğünü ve o sırada tartışmaya uyanan çocuğunu uyutmaya çalıştığını anlattı. Savcılık, toplanan delillerin ardından Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

SAĞLIK RAPORU SANIĞIN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Davanın görülmesine bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kayhan Barbak, Zehra Barbak'ın annesi Naime Özkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında mahkeme heyeti, Kayhan Barbak'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten sağlık raporunun mahkemeye ulaştığını ve dosyaya eklendiğini açıkladı. Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan Zehra Barbak'ın annesi Naime Özkan da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN İNDİRİM BEKLENTİSİNE RET: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Kayhan Barbak, mahkeme heyetine şu savunmayı yaptı:

"Eşimin namusuna hiçbir zaman dil uzatmadım. Annesi evlendi ve yabancı kişiler ailemize girdi. Olay günü içtiğim psikiyatri ilaçlardan sonra alkol almıştım. Eşimle tartışmamızda erkekliğime laf etti. Kızgınlıkla bunlar olmuş. Hatırlamıyorum. Amacım öldürmek değildi. Hala onu seviyorum."

Savunma ve taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Kayhan Barbak'ı 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)