Eşine bunu yapan yandı! Yargıtay'dan boşanma davalarını değiştirecek emsal karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarına emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sağlık sorunları yaşayan eşiyle ilgilenmeyen, bakım ve destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmeden daire, yerel mahkemenin verdiği ret kararını onadı.

Bursa'da görülen davada yaşlı bir adam, eşinin kendisini sürekli aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden uzaklaştırdığını ve emekli maaşı kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürerek boşanma davası açtı. Davacı ayrıca nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

HASTALIĞI DÖNEMİNDE YALNIZ BIRAKILDIĞINI ANLATTI

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre davalı kadın ise iddiaları kabul etmeyerek, asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu. Şeker hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve görme kaybı başladığını belirten kadın, bu süreçte eşinin kendisini yalnız bıraktığını ifade etti.

Hastane kontrolleri ve tedavi dönemlerinde eşinden hiçbir destek görmediğini dile getiren kadın, bakımını erkek kardeşi, kızı ve damadının üstlendiğini söyledi. Eşinin hastalığını önemsemediğini ve evlilik sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü.

TANIK İFADELERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Dosyayı inceleyen Aile Mahkemesi, taraf tanıklarının anlatımlarını değerlendirerek davacı kocanın hasta eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğinin sabit olduğu sonucuna ulaştı. Mahkeme, kadının ayrı yaşamasının tek başına kusur sayılamayacağını, buna karşılık kocanın eşine bakım ve destek yükümlülüğünü yerine getirmemesinin evlilik birliğini zedeleyen bir davranış olduğuna hükmetti.

Mahkeme ayrıca, davacının eşine yönelttiği iddiaları yeterli delille ispatlayamadığını belirterek boşanma talebini reddetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkeme kararının istinaf sürecinde de değişmemesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Dosyayı değerlendiren daire, mahkemenin tespitlerini hukuka uygun bularak kararı onadı.

Kararda, hasta eşe bakım ve destek sağlamamanın, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Yargıtay, sağlık sorunları yaşayan eşini yalnız bırakan ve onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, bu davranışın evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğuna işaret etti.

Bu kararla birlikte Yargıtay, eşlerin hastalık dönemlerinde birbirlerine karşı bakım, destek ve dayanışma yükümlülüğünün boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde önemli bir ölçüt olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.