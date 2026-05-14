Eşi ve çocuklarını ölümle tehdit etti: Sevgilisini yanına alıp kızının okulunu bastı!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) 2025 yılı raporuna göre, 2025 yılında erkekler tarafından en az 391 kadın katledildi. Kadınlara yönelik psikolojik ve şiddete her gün bir yenisi ekleniyor. Dehşetin bu seferki adresi ise Konya oldu.

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademiysen Ayşe A. (40) aralarında şiddetli geçimsizlik başlayınca, boşanmaya karar verdiler.

17 yıllık evliliklerinde 3 çocukları dünyaya gelen çiftin davaları sürerken Mustafa A., Ayşe A.'yı ve 16 yaşındaki kızını tehdit etmeye başladı.

Ayşe A., Mustafa A.'nın tehdit ve hakaretlerinin ardından darbedildiğini belirterek şikayette bulundu. Ancak takipsizlik verildi.

Bir kez daha harekete geçen Ayşe A. bu kez uzaklaştırma kararı için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi kararıyla Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.

SEVGİLİSİYLE OKULU BASTI

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Mustafa A. uzaklaştırma kararının ardından lise öğrencisi kızına yönelik tehditlerini artırdı. Sevgilisi Medine Ç.'yi de yanına alan Mustafa A. kızının okulunu bastı.

Genç kız, öğretmelerinin müdahalesi sayesinde zarar görmedi.

Mustafa A.'nın kızına gönderdiği mesajlar şöyle:

'ÖLDÜRECEĞİM'

Şikayetçi olan Ayşe A. ifadesinde şunları söyledi:

"Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi. Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım.

Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi. Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş."