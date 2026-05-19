72 yaşındaki Şükrü Yılmaz, İstanbul'da kamyon şoförlüğü yapıyor, İran ve Irak'a nakliyecilik ile geçimini sağlıyordu. Hayatının büyük bölümü yollarda geçiyordu. Dönüm noktası eşi Nimet Yılmaz'dan geldi.

68 yaşındaki Nimet Yılmaz, eşine "Kamyonu sat, ne işe başlarsan seninle varım" teklifinde bulundu. Şükrü Yılmaz'ın yanıtı ise "Benimle arıcılık yapar mısın?" oldu.

Çift, kamyonu satarak 1990'da memleketleri Giresun'a yerleşti. Merkeze bağlı Gaziler Mahallesi'nin Gaziler Tepesi mevkisinden arazi satın alan Yılmazlar, 20 kovanla arıcılığa başladı. Zaman içinde kovan sayısını 500'e kadar çıkardılar. Bal üretimi için 22 yıl boyunca düzenli olarak Kars'a gidip geldiler.

"ARILARI SEYREDECEKSİN"

Arıcılığa başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Nimet Yılmaz, arılarla uğraşmanın insandaki stresi aldığını belirtti.

"Sabah namazı kılar, Kars'ta arının başına gelip seyrederdik. Arının içerisinde kongre gibi bir homurtu başlardı. Kimi suya kimi tuza kimi polene, çiçeğe giderlerdi. Hayatta 'Ben yaşayacağım' diyorsan arıları seyredeceksin. Bu işe başladığında asla vazgeçemezsin" dedi.

Arıların insana hayat dersi verdiğini de sözlerine ekledi.

"Arının ömrü 30 ila 40 gün. Bundan bizim ders almamız lazım. Çalış çalış, kazandığını harcayabilecek misin? İnsanoğlu da bunun gibi değil midir? Arılardan her şeyi öğrendik. Azı, çoğu, sabretmesini, şükretmesini de öğrendik."

"ÖLENE KADAR VAZGEÇMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Şükrü Yılmaz, kazandıkları her şeyi arıcılığa borçlu olduklarını söyledi.

"Evimizi yaptık, çocuklarımızı okuttuk. Arıcılık güç isteyen bir iş ama hiçbir zaman insanı aç bırakmaz. Ben arıcılıktan halen vazgeçemiyorum. Elim, ayağım çalıştığı sürece ben bu işe devam edeceğim" dedi.

36 yılı geride bırakan Yılmaz çifti, mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

(AA)