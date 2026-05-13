Eşi benzeri olmayan mucize kurtuluş! Pestile dönen araçtan sağ çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi yeni hastane yolunda saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Ömer Özdemir’in kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

OTOMOBİLİN TAVANI EZİLDİ, SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada otomobilin tavanı ezilirken, sürücü ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

"ONLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU SAĞA KIRDIM"

Kaza anında araçta yalnız olduğunu söyleyen Ömer Özdemir, "Önümde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. (DHA)