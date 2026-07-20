Esenyurt’ta sitede dehşet: 15 yaşındaki çocuğa "Ne bakıyorsun" dayağı!

İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin bahçesi, dün saat 23.30 sıralarında adeta bir maganda terörüne sahne oldu. İddiaya göre, 19 yaşındaki Turgut Efe Ç. ve yanındaki arkadaşları, sitede karşılaştıkları 15 yaşındaki Ö.A.Ö.’ye "Ne bakıyorsun?" diyerek laf attı ve çocuğu yanlarına çağırdı.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Sözlü sataşmayla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşları kendisinden büyük olan grubun ortasında kalan Ö.A.Ö., dakikalarca darbedildi. Gözü dönmüş saldırganların, yere düşmesine rağmen dövmeye devam ettikleri çocuğun cep telefonunu da zorla elinden aldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YERE DÜŞTÜM, VURMAYA DEVAM ETTİLER"

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade veren 15 yaşındaki Ö.A.Ö., yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Site içerisinde yürüdüğüm sırada beni yanlarına çağırdılar. Önce hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Ardından iki kişi beni darbetmeye başladı. Yere düştüğümde bile saldırı durmadı, vurmaya devam ettiler. Cep telefonum da Turgut Efe Ç. tarafından zorla elimden alındı."

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Turgut Efe Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, olayın "Ne bakıyorsun?" tartışmasından çıktığını, karşılıklı hakaretlerin ardından kavga ettiklerini öne sürdü. Kimseden şikayetçi olmadığını belirten Turgut Efe Ç., savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırı sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun 15 yaşındaki Ö.A.Ö.’yü aralarına alarak darbettiği anlar net bir şekilde yer aldı. (DHA)