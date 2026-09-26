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Esenler’de elinde bıçakla polislere yürüdü: Silahla etkisiz hale getirildi

Esenler'de elindeki bıçakla polis ve bekçilerin üzerine koşan suç kaydı kabarık saldırgan S.Ş. , "Dur" ihtarına uymayınca vurularak etkisiz hale getirildi. Bir bekçinin de hafif yaralandığı dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenler’de elinde bıçakla polislere yürüdü: Silahla etkisiz hale getirildi
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İstanbul Esenler’de elinde bıçakla polis ekiplerine doğru ilerleyen ve saldırmaya çalışan 45 yaşındaki S.Ş., yapılan silahlı müdahaleyle bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olayda bir bekçi de hafif yaralandı.

POLİSİN “DUR” İHTARINI DİNLEMEDİ: ELİNDE BIÇAKLA POLİSLERE DOĞRU YÜRÜDÜ

Olay, Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri görev yaptıkları sırada, elinde bıçak bulunan bir kişinin kendilerine doğru koşarak yaklaştığını gördü.

Ekipler, şüpheliye “Dur” ikazında bulundu. Ancak saldırgan, uyarılara rağmen ilerlemeye devam etti.

Esenler’de elinde bıçakla polislere yürüdü: Silahla etkisiz hale getirildi - Resim : 1

POLİS SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, elindeki bıçakla üzerlerine doğru gelen S.Ş.’ye silahla müdahale etti ve bacağından vurularak durduruldu. Yaralanan saldırgan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında bir çarşı ve mahalle bekçisi de hafif şekilde yaralandı.

Esenler’de elinde bıçakla polislere yürüdü: Silahla etkisiz hale getirildi - Resim : 2

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede S.Ş.’nin, “kasten yaralama ve gasp” başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan şüpheliye müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenler Polis
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