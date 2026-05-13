Eşekli kuyumcu soygununda karar verildi

Kayseri'de 9 Şubat saat 04.00 sularında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen sıra dışı soygunun yargı süreci tamamlandı. Çalıntı bir forklift kullanarak kuyumcu dükkanının kepenklerini yıkan, ardından 150 gram ziynet eşyasını çalıp olay yerinden eşekle uzaklaşan 26 yaşındaki Mehmet Ç., toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi, hazırladığı gerekçeli kararda sanığın savunmalarının samimi olmadığını tescilledi.

FORKLİFTLE DÜKKANA GİRDİ EŞEKLE UZAKLAŞTI

Kamera kayıtlarına yansıyan olayda Mehmet Ç., sokak üzerinde bulduğu bir forklifti düz kontak yaparak çalıştırdı. Kuyumcu dükkanının önüne gelen sanık, iş yerinin kepenklerini forkliftle çarparak kırdı. İçerideki ziynet eşyalarını yanında getirdiği poşete dolduran Mehmet Ç., dükkandan 500-600 metre uzaklıkta beklettiği eşeğe binerek kaçtı. Kolluk güçlerinin takibi sonucu yakalanan sanığın çaldığı altınların bir kısmı, ikametindeki güvercin kümesinde toprağa gömülü halde bulundu.

"ALKOL ALDIM" SAVUNMASI

Davanın karar duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık Mehmet Ç., olay gecesini şu sözlerle anlattı:

"Alkol aldım. Dolaşmaya çıktım. Yolda forklift gördüm. Kabloları dışardaydı. Düz kontakla çalıştırdım. Kuyumcunun kepengini kırarak açtım. Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti."

MAHKEME: SAVUNMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Mahkeme hakimi, sanığın bu savunmasını inandırıcı bulmadı. Gerekçeli kararda, sanığın yüzünde maske olması ve olay yerine bir eşek bırakması gibi detaylar göz önünde bulundurularak, eylemin önceden planlandığına dikkat çekildi. Kararda, "Sanık savunmasının hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı" tespiti yer aldı. Mehmet Ç.; 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7,5 yıl, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal'den 1 yıl 3 ay ve 'Mala zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezası aldı.

VATANDAŞIN MADDİ ZARARI GİDERİLMEDİ

Haberin can alıcı noktası ise kuyumcunun giderilmeyen mağduriyeti oldu. Mahkeme kayıtlarına göre, sanık altınların yerini babasına tarif ettiğini ve iade edilmesini sağladığını öne sürerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Ancak müşteki kuyumcunun vekili, çalınan altınların bir kısmının hala teslim edilmediğini ve forkliftle dükkana verilen maddi zararın karşılanmadığını beyan etti.

Mahkeme, mağdurun zararının tam olarak giderilmemesi ve kısmi iadeye muvafakat göstermemesi nedeniyle sanık hakkında indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)