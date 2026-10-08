Eşe dosta ihale dönemi: Bakan Uraloğlu'nun yakınına 13,5 milyarlık ihale

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yakınlığıyla bilinen “Cemil Hoca” lakaplı Cemil Demir’in şirketi bir ihale daha aldı.

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM), 2024’te Demce Yapı’nın ortak olduğu iş ortaklığına verdiği İskenderun-Topboğazı Otoyolu için bu kez düzenlediği 13,5 milyar TL’lik ikmal ihalesinin adresi yine Demce Yapı oldu.

KGM, “İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Bakım İşletme Tesisleri İkmal İnşaatı” ihalesinin tekliflerini 24 Eylül’de pazarlık usulüyle topladı. İhalenin kazananı Demce Yapı olurken şirketle 5 Ekim’de 13 milyar 478 milyon 639 bin 882 TL’lik sözleşme imzalandı.

AYNI YERE TEKRAR İHALE

İskenderun-Topboğazı Otoyolu için açılan ilk ihalede de milyarlarca liralık kamu kaynağı şirkete aktarılmıştı. KGM, 2024 yılında “İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu Yapım İşi” için ihaleye çıktı. Yine pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi Antaş Altyapı-Demce Yapı iş ortaklığı kazandı. Böylece Demce, 2024’te ortak olarak üstlendiği milyarlarca liralık otoyol projesinin ardından, aynı projeye ilişkin 13,5 milyar TL’lik yeni kamu sözleşmesini de hanesine yazdırdı.

SON DÖNEMİN FAVORİSİ...

Demce Yapı’nın yükselişi, “Cemil Hoca” lakabıyla tanınan Cemil Demir ve ailesinin AKP döneminde kamu ihaleleriyle büyüyen şirketler ağının yalnızca bir ayağı.

Kamuoyunda “Cemil Hoca” olarak bilinen Demir’in şirketleri, yıllar içinde aldıkları kimi kamu ihalelerinde Cengiz Holding gibi iktidarın gözde müteahhitlerini dahi geride bıraktı. Şimdilerde yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Demir ailesinden Cisem Demir’in bulunduğu İntekar Yapı ile Cemil Demir’in sahibi olduğu Demce Yapı’nın kamudan aldığı işlerin büyüklüğü ise milyarlarca lirayı çoktan geride bıraktı.

İntekar Yapı bugüne kadar kamu kurumlarıyla 62 sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin toplam bedeli 53,6 milyar TL’ye ulaştı. Demce Yapı ise 39 ayrı ihale ile 108,5 milyar TL bedelinde sözleşmeye imza attı.

İHALE ALDI ÇÖKTÜ VE TEKRAR İHALE ALDI

İntekar Yapı’nın kamu ihalelerindeki sicilinin dikkat çeken örneklerinden biri Adana’daki Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli yolu.

Şirket, yolun ilk iyileştirme işini yaklaşık 780 milyon TL’ye aldı. Ancak yapılan çalışmaların ardından yolda çökmeler meydana geldi. Karayolları aynı güzergâh için yeniden ihaleye çıktı. İkinci ihalenin adresi de değişmedi, işi yine İntekar Yapı aldı. Bu kez sözleşme bedeli yaklaşık 1,8 milyar TL oldu. Her iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun yıllardır tartışma konusu olan 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

KGM’DEN İHALE AKIYOR

Demir ailesinin şirketleri yalnızca karayollarında değil, demiryolu yatırımlarında da milyarlarca liralık kamu işleri aldı. Birçoğu KGM tarafından ihale edilen bu projelerden bazıları bedelleriyle birlikte şöyle sıralandı:

• Zonguldak Çevre Yolu: 28,9 milyar TL

• Siirt-Kurtalan Demiryolu: 18,8 milyar TL

• Yeniköprü-Yüksekova Yolu: 7,1 milyar TL

• Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi Kapsamında İstasyon Yolları: 6,7 milyar TL