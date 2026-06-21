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Erzurum'da yürek yakan olay: Abisinin ardından kardeşi de yaşam savaşını kaybetti

Erzurum’da rahatsızlanarak dili boğazına kaçan kardeşini kurtardıktan sonra yaşamını yitiren Ömer Tutaş’ın ardından, yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Şeyma Tutaş da 19 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

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Erzurum'da yürek yakan olay: Abisinin ardından kardeşi de yaşam savaşını kaybetti

Erzurum'da rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşine müdahale ettikten sonra hayatını kaybeden Ömer Tutaş'ın ardından, kardeşi Şeyma Tutaş (23) da 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 2 Haziran sabahı, Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale edip boğazına kaçan dili çıkarıp yeniden nefes almasını sağladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şeyma Tutaş, Erzurum Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Erzurum'da yürek yakan olay: Abisinin ardından kardeşi de yaşam savaşını kaybetti - Resim : 2

KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN RANDEVU ALMIŞTI

Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinden sonra eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın, bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarıyla 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

Erzurum'da yürek yakan olay: Abisinin ardından kardeşi de yaşam savaşını kaybetti - Resim : 3

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Şeyma Tutaş ise 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ağabeyi Ömer'den sonra Şeyma'nın da ölümü, ailesini yasa boğdu. Şeyma Tutaş'ın, bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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