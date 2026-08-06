Erzurum'da akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. 12 yaşındaki Ertuğrul A., aşırı sıcaklardan bunalan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Oltu Çayı'na girdi. Ancak bir süre sonra çaydaki akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu.

OLTU ÇAYI'NDA AKINTIYA KAPILDI

Ertuğrul A.'nın suda çırpındığını fark eden arkadaşları ve çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede başlattıkları arama çalışmaları sonucunda çocuğun bulunduğu noktaya ulaşarak onu sudan çıkarmayı başardı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sudan çıkarılan Ertuğrul A.'ya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları özellikle akıntısı kuvvetli akarsu ve çaylarda serinlemek amacıyla suya girmemeleri konusunda uyardı.