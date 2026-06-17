Erzurum'da acı olay: 5 yaşındaki çocuk araçla duvar arasında sıkıştı

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halinde bulunan bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen araç, bir ikametin duvarı önünde duran 5 yaşındaki Burak Ayaz E.'ye çarptı ve çocuğu duvar ile kamyonet arasında sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Burak Ayaz doktorların müdahalesine karşın yaşam savaşını kaybetti.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Burak Ayaz E. kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri kamyonetin hareket etme nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

(AA)