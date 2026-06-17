Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Erzurum'da acı olay: 5 yaşındaki çocuk araçla duvar arasında sıkıştı

Erzurum'da acı olay: 5 yaşındaki çocuk araçla duvar arasında sıkıştı

Erzurum'da park halindeki kamyonetin hareket ederek bir eve çarpması sonucu duvar ile araç arasında sıkışan 5 yaşındaki Burak Ayaz E. hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Erzurum'da acı olay: 5 yaşındaki çocuk araçla duvar arasında sıkıştı

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halinde bulunan bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen araç, bir ikametin duvarı önünde duran 5 yaşındaki Burak Ayaz E.'ye çarptı ve çocuğu duvar ile kamyonet arasında sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Burak Ayaz doktorların müdahalesine karşın yaşam savaşını kaybetti.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Burak Ayaz E. kurtarılamadı.

Karaman'a ailecek tarım işçisi olarak gelmişlerdi: Feci kazada 3 küçük kardeş hayatını kaybettiKaraman'a ailecek tarım işçisi olarak gelmişlerdi: Feci kazada 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri kamyonetin hareket etme nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Çocuk Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro