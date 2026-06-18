Erzurum merkezli 4 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı tutuklandı



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, yasadışı bahis suçundan tespit edilen 4 zanlının banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 260 milyon lira hareketlilik belirledi.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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Tutuklanan zanlıların dijital materyal incelemesinde Whatsapp üzerinden "Yasadışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" gibi suçlarda kullanılmak üzere "panel" olarak tabir edilen platformlarda içeriklerin bulunduğu 13 kullanıcı tespit edildi.



Ekipler, Erzurum merkezli Tekirdağ, Antalya ve Balıkesir'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)