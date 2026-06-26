Erzincan'da kadın cinayeti: Eski eşi ve yanındaki kişiyi pompalı tüfekle katletti

Erzincan'ın Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki bir apartman dairesinden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın üçüncü katındaki dairede 42 yaşındaki S.K. ile 32 yaşındaki U.B.'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE İHBAR YAPILDI

Çevredekilerin duyduğu silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, dairede iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ZANLI KARAKOLA TESLİM OLDU

Cinayeti işlediği öne sürülen B.K., olayın ardından karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)