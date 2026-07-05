Erzincan-Erzurum Yolunda korkunç kaza: 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı

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Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Avcılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve yolculuk nedeni henüz öğrenilemeyen 27 BEV 714 plakalı minibüs, belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR: 16 YARALI

Aracın devrilmesiyle birlikte minibüste bulunan yolcular yaralandı. Yapılan ilk tespitlerde, kazada 6'sı çocuk olmak üzere toplam 16 yurttaşın yaralandığı belirlendi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE HAREKET ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak tedavi altına alındı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüsün devrilme nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. Güvenlik güçleri kaza yerinde önlem alırken, yetkililer kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. (DHA)