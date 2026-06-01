Ermenistan yeni dönemin sinyalini verdi: Türkiye ile normalleşme şart

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin dış politika hedefleri arasında Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesinin öncelikli bir yer tuttuğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajda değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, Ermenistan'ın bölgesel dengeler içinde daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için komşularıyla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'ın dış politikasında "dengeleyici yaklaşım" izlediğini belirterek, Türkiye ve Azerbaycan ile sağlanacak normalleşmenin bu stratejinin tamamlayıcı unsuru olduğunu söyledi. Komşu ülkelerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin yalnızca mevcut sorunların çözümüne katkı sunmayacağını, aynı zamanda Ermenistan'ın geleceği açısından yeni fırsatlar yaratacağını dile getirdi.

"NORMALLEŞME SÜRECİ BİR TERCİH DEĞİL"

Türkiye ile ilişkilerin bulunmamasının dış politikada önemli bir boşluk oluşturduğunu kaydeden Paşinyan, bunu bir terazi benzetmesiyle anlattı. Ermenistan'ın bölgesel denklemde dengeli bir politika izleyebilmesi için Türkiye ile de ilişki kurmasının gerekli olduğunu vurgulayan Başbakan, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Normalleşme sürecinin herhangi bir siyasi heves ya da geçici bir tercih olmadığını belirten Paşinyan, Ermenistan'ın yalnızca Türkiye ve Azerbaycan ile değil, tüm komşu ve bölge ülkeleriyle yapıcı ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımın ülkenin güvenliği, ekonomik kalkınması ve uluslararası konumu açısından önem taşıdığını kaydeden Paşinyan, Ermenistan'ın daha güçlü ve etkin bir devlet yapısına kavuşmasının yolunun bölgesel iş birliğinden geçtiğini dile getirdi.

BÖLGEDE "YENİ DÖNEM" SİNYALLERİ

Son yıllarda Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme yönünde çeşitli diplomatik temaslar gerçekleştirilirken, Erivan yönetiminin son açıklamaları bölgedeki yeni döneme ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Paşinyan'ın mesajı, Ermenistan'ın dış politika önceliklerinde komşularla diyalog ve iş birliğinin daha fazla öne çıkacağının işareti olarak değerlendiriliyor. (AA)