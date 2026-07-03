Erkekleri zorla öpmeye çalışan kadını gözaltına aldılar

İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Z.E. isimli kadın gözaltına alındı.

İstanbul'da mağazaları dolaşan bir kadının erkek çalışanları zorla öpmeye çalışarak taciz ettiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniye'de yaşanan ilk skandalın ardından, 30 yaşındaki kadının İstanbul'un farklı yerlerinde de da benzer davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Z.E.'nin İkitelli'de bir işletmeye girdiği ve

burada da erkek çalışanlara tacizde bulunduğu öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

'BİPOLAR BOZUKLUĞU RAHATSIZLIĞI' BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E., dün gözaltına alındı. Diğer yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı' bulunduğu belirtildi.

Z.E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)