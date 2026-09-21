'Erkek işi' diyenlere inat 30 yıldır yapıyor: Şimdi diğer ustalar ondan öğreniyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Kader Güzel, henüz çocuk yaşta başladığı kaynakçılık mesleğini tam 30 yıldır aralıksız sürdürüyor. Yıllarca başkentte ter döktükten sonra baba ocağına dönen emektar usta, sanayi sitesindeki atölyede genç kadınlara ilham kaynağı oluyor.

BABA OCAĞINDA SANAYİYE DÖNDÜ

Genç yaşta gittiği Ankara'da ağabeyinin yanında kaynak makinesinin başına geçen Kader Güzel, zamanla işin bütün inceliklerini kavrayarak ustalık mertebesine erişti. Başkent sanayisinde yaklaşık 30 yıl boyunca demire şekil veren emektar kaynakçı, eşinden ayrıldıktan sonra memleketi Erzurum'a dönme kararı aldı.

Memleketinde mesleğini devam ettirmek isteyen Güzel, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmesi olan esnaf Ahmet Mercan ile el sıkışarak yeniden tezgaha geçti. İşe başladığı ilk günlerde çevresindeki şüphe dolu bakışları boşa çıkaran Güzel, çalışma temposu ve yüksek tecrübesiyle kısa sürede farkını hissettirdi.

"KIZLARIMIZIN BİR MESLEĞİ OLSUN"

Genç kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini söyleyen Kader Güzel, edindiği tecrübeyi yeni kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Kadınların üretim sürecinde daha aktif yer almasını arzulayan Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Oltu Belediye Başkanımız Adem Çelebi'nin tavsiyesi üzerine görüştüğüm Ahmet Mercan, bana iş yerini açtı. Bana destek oldu. Her mesleğin olduğu gibi kaynakçılığın da zorlukları var ama severek yaptıktan sonra her meslek kolaylaşır. Ben de mesleğimi severek yapıyorum. İnşallah memleketimdeki kadınlara örnek olurum. Kızlarımızın bileğine bir altın bilezik takabilmeyi amaçlıyorum. Umarım öğrenmek isteyenler gelir. 'Dünyanın kuyruğu uzun' derler kimin başına neler geleceği bilinmez. Kızlarımızın bir mesleği olsun. Kadınlar her işi yapabilir. Ben buna inanıyorum"

"NE KADAR TECRÜBELİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Atölye sahibi Ahmet Mercan ise ilk başvuruda yaşadıkları önyargının kısa sürede dağıldığını dile getirdi. Ustanın tecrübesine dikkat çeken Mercan sözlerini şöyle tamamladı:

"Kader Hanım, işe başladığında açıkçası bu işi yapıp, yapamayacağı konusunda tereddütlerimiz vardı. Ancak çalışmaya başladıktan sonra ne kadar tecrübeli bir kaynakçı olduğunu gördük. Şimdi kendisinden son derece memnunuz"

(DHA)