Erkan Petekkaya emekliyi açlık sınırının altına iten AKP'ye değil CHP'ye salladı

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski genel başkanlarına yönelik ağır ifadeler içeren bir paylaşım yaptı. Türkiye’nin ekonomik koşulları ve emeklilerin durumu üzerinden iktidarı eleştiren Özel'in konuşmasını alıntılayan Petekkaya, AKP iktidarına yönelik herhangi bir eleştiri getirmezken CHP’li isimlere hakaretler yağdırdı.

ERKAN PETEKKAYA EMEKLİYİ AÇLIK SINIRININ ALTINA İTEN AKP'YE DEĞİL CHP'YE SALLADI

Erkan Petekkaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in Balıkesir’deki bir mitingine ait Halk TV ekranının görüntüsünü paylaştı. Söz konusu paylaşımda Özel'in emeklinin yüzünün gülmediğine dair ifadeleri yer alıyordu.

Ülkeyi 24 yıldır yöneten AKP’nin ekonomi politikalarına dair herhangi bir yorumda bulunmayan ünlü oyuncu; o görüntüyle Özgür Özel ile birlikte eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Petekkaya, CHP liderlerine hitaben “Sahtekarsınız”, “Guguk kuşusunuz” ve “Milletin yakasından düşün” ifadelerini kullandı. Muhalefete yönelik bu agresif tutum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"TAMER KARADAĞLI'NIN KOLTUĞUNA GÖZ DİKMİŞ"

Petekkaya, kamuoyunda büyük bir tartışma başlatan bu ifadelerini kısa bir süre sonra sayfasından sildi. Ancak silinen paylaşımın ardından takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya sert eleştiriler yöneltti.

Kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda; "Ülkeyi CHP mi yönetiyor?", "Tamer Karadağlı'nın koltuğuna göz dikmiş sanırım" ve "Alkolü fazla mı kaçırdın?" gibi ifadeler öne çıktı.

Son dönemde TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol alan Petekkaya'nın muhalefeti hedef alan bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "TRT’nin yeni projelerinde yer alma çabası" olarak değerlendirildi.