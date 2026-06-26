Erhan Karaal'ın kaçırmaktan gözaltına alınan 10 kişi adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ERHAN KARAAL'IN KAÇIRMAKTAN GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlının savcılık işlemlerine başlandı.

Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlatmış; mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerine talimat vermişti. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların ardından Karaal, Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soruşturmanın devamında operasyonlarını derinleştirdi. Kocaeli'de ormanlık alanda yer alan bir villaya düzenlenen baskında 5 zanlı daha gözaltına alındı. Yakalanan bu şüphelilerden 4'ünün, olay günü gerçekleştirilen kaçırma organizasyonunun doğrudan içinde bulunduğu tespit edildi.