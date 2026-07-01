Erdoğan'ın peş peşe uyarıları sonuç vermedi: AKP sıraları yine boş kaldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl'ün oturumu açmasının ardından ilk 20 milletvekiline gündem dışı söz verildi, ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerini yaptı.

İKTİDAR SIRALARI YİNE BOŞ

Nefes'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre görüşmeler sırasında Genel Kurul salonundaki milletvekili sıralarının büyük ölçüde boş olması dikkat çekti. Özellikle oturumun ilk dakikalarında çok sayıda milletvekilinin salonda bulunmaması, Meclis çalışmalarına katılım tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Boş kalan sıraların önemli bölümünü ise iktidar milletvekilleri oluşturdu.

ERDOĞAN ART ARDA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Erdoğan, son aylarda AKP milletvekillerine Meclis çalışmalarına katılım konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Nisan ayının son haftasında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hiçbirimizin milletin umutlarını boşa çıkarma lüksü yok. Eğer milletimiz buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs ayının başında da Genel Kurul çalışmalarına katılımın milletvekillerinin asli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ana muhalefetin Meclis’i tıkamasına, yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz" demişti.

YORULAN VARSA KENARA GELSİN DEMİŞTİ

Erdoğan, son olarak hafta sonu Sapanca kampında da milletvekillerine yönelik mesaj vermiş ve "Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu çağrıların ardından gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nda özellikle AKP sıralarının yine boş kalması dikkat çekerken, Meclis kulislerinde ise "İktidar milletvekilleri hâlâ kamptan dönemedi" yorumlarının yapıldığı aktarıldı.

MUHALEFET SIRALARI DA BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞ

İktidardaki AKP'li vekillerin yanı sıra çekilen görüntülerde muhalefet sıralarının da boş olduğu gözlerden kaçmadı.