Erdoğan'ın Özel'e açtığı tazminat davasında karar çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel’in 300 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davanın, Özgür Özel’in 5 Temmuz 2025’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği konuşma sonrası açıldığını belirtti.

Aydın, açıklamasında, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “yakışıksız ifadeler” ve “haksız ithamlar” bulunduğunu savunarak Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığını hatırlattı.

Mahkemenin davayı karara bağladığını ifade eden Aydın, paylaşımında, “Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir” ifadelerine yer verdi.

