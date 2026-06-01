Erdoğan'ın onuncu torunu dünyaya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle 10'uncu kez torun sahibi oldu.
BAYRAKTAR ÇİFTİNE TEBRİKLERİNİ İLETTİ
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Ziyaret esnasında kızı ve yeni doğan torununun sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen Canan Aybüke ve 2024 yılında doğan Asım Özdemir adlarında iki çocuğu daha bulunuyor. (AA)
