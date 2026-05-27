Erdoğan'ın okulunu kapatıp açmasına tepki göstermişti: Bilgi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okulunu tek imzayla kapatmasına verdiği bir röportajla tepki gösteren Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hafize Çetin gözaltına alındı. Ev baskınıyla gözaltına alınan öğrenci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulunu tek imzayla kapatıp açmasına tepki gösteren İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Hafize Çetin gözaltına alındı.

Dün gece yarısı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Çetin'in, okulunun kapatılmasına karşı öğrencilerin başlattığı direniş boyunca yaşananları anlattığı gerekçesiyle emniyete götürüldüğü belirtildi.

OKULUNDAKİ DİRENİŞİ ANLATAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde Vatan Emniyet'te ifadesi alınan Çetin, mevcutlu olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Çetin'in Medyascope'a verdiği röportajda TCK 217/A kapsamına giren hiçbir unsurun oluşmadığını söyleyen avukatlar, polisin Çetin'i gece yarısı evinden alması için hiçbir gerekçe olmadığını iletti.

Erdoğan'ın okulunu kapatıp açmasına tepki göstermişti: Bilgi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı - Resim : 2İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hafize Çetin, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

VERDİĞİ RÖPORTAJ GÖZALTI GEREKÇESİ OLDU

Bilgi Üniversitesi Hafize Çetin, önceki günlerde Medyascope’a verdiği röportajda,"İşkencelere, gözaltılara rağmen okulumuzu terk etmeyeceğimizi ilan etmiştik. Okulumuzu geri aldık, direnişimiz zaferle sonuçlandı. Durmayacağız, mücadele burada bitmedi. Ne holding, ne sermaye, ne AKP, ne iktidar okumuzu yönetecek. Kendimiz yönetene kadar, kendi seçilmiş rektörümüzü seçene kadar bu mücadele bitmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

