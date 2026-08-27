Erdoğan’ın memleketine “gavur ülkesi” demişti! Hakkında soruşturma başlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), sosyal medya hesabından Rize’deki toplumsal yaşama ilişkin yaptığı paylaşımda “gavur ülkesi” ifadesini kullanan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş hakkında soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

RTEÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Köktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın kişisel görüşlerini yansıttığı ve üniversitenin kurumsal düşüncesini temsil etmediği belirtildi.

Açıklamada, “Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar hakkında üniversitemiz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

KÖKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabından, "Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımının tepki çekmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Köktaş, özetle şunları kaydetmişti:

Gavur kelimesini kullanmakla dinden çıkmayı değil de dinden uzaklaşmayı, o da sadece bir açıdan ve neredeyse bütün aklı başında kadınların şikâyetçi olduğu çıplaklaşmayı kastetmiş olsam da maksadını aşan bir ifade olduğu veya yanlış anlaşılmaya müsait olduğu açıktır. Ömrümün 30 yılını Rize'ye verdim. Rize'nin 30 yıl öncesi ile şimdiki halini çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bahse konu sorun tüm ülke sathında aynı şekildedir. Bu durumun salt siyasetle de alakası yoktur.