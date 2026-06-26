Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi içeriden uyardı: Alternatifler var

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, sonbaharla birlikte Türkiye'nin seçim atmosferine gireceğini, erken seçimin ise artık "neredeyse kesin" hale geldiğini öne sürdü.

Sandığa 1 ila 1,5 yıl kaldığını belirten Ünal, erken seçimin Meclis kararı ya da anayasa değişikliğiyle yapılabileceğini ifade etti. Erdoğan'ın yeniden aday olması halinde seçimi rahat kazanacağını savunan Ünal, aynı değerlendirmenin AKP için geçerli olmadığını söyledi.

"AK PARTİ'NİN ARTIK İKİ GÜÇLÜ ALTERNATİFİ VAR"

Son yerel seçimlerde AKP'nin yaşadığı başarısızlığı hatırlatan Ünal, o tarihten bu yana partinin siyaset üretme kapasitesinin daha da gerilediğini savundu. Kamuoyu yoklamalarında görülen oy artışının yanıltıcı olabileceğini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin artık iki güçlü alternatifi var: Cumhurbaşkanı Erdoğan artık AK Parti’nin sandıktaki alternatifi. Yine, seçmenin oy verirken eli ve vicdanı titremeyecek alternatif partiler de var."

Ünal, yazısının devamında şu uyarıda bulundu:

"Sandıkta gönül rahatlığıyla Erdoğan’a oy verecek seçmen için gerek parti anlamında gerekse bir uyarı vermek maksatlı farklı alternatifler var."

AKP'nin bu tabloyu dikkate almaması halinde seçim sonuçlarının sürpriz olmayacağını savunan Ünal, partinin kronikleşen sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AKP'DEKİ KRONİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Ünal, AKP içinde "karmaşık, iç içe geçmiş kronik sorunlar" bulunduğunu belirterek, özellikle atalet ve insicam (düzen) problemlerinin diğer sorunların önüne geçtiğini söyledi. Bu yapısal sorunların giderilmemesi halinde partinin seçimlerde beklediği sonucu alamayacağını dile getirdi.

Aydın'ın yazısından ilgili kısımlar şu şekilde:

"Son seçimlerden bu yana AK Parti’nin siyaset üretme ve yapma kapasitesi daha da zayıfladı. Son kamuoyu anketlerinde AK Parti’nin oylarının yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bu tırmanış, daha doğrusu yukarı yönlü kıpırdanış aldatıcı olabilir. Zira sandıkta gönül rahatlığıyla Erdoğan’a oy verecek seçmen için gerek parti anlamında gerekse bir uyarı vermek maksatlı farklı alternatifler var. Önümüzdeki kısa sürede AK Parti bu riski görüp üzerine gitmezse, ortaya çıkacak sonuç sürpriz olmayacaktır."

"AK Parti’nin artık iki güçlü alternatifi var: Cumhurbaşkanı Erdoğan artık AK Parti’nin sandıktaki alternatifi. Yine, seçmenin oy verirken eli ve vicdanı titremeyecek alternatif partiler de var.1