Erdoğan'ı övmelere doyamıyordu komşusunun oğlu gelince olanlar oldu!

Bir vatandaşın Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleriyle başlayan sokak röportajı, komşusunun oğlunun araya girmesiyle tartışmaya dönüştü.

Röportajda konuşan ve emekli olduğunu söyleyen kadın, "Koç gibi Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Daha ne yapacak? Her şeye çözüm buluyor. Ben Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Hiç kimsenin evine icra gelmiyor." dedi.

"HERKESİN EVİNDE STOK DOLU" DEDİ, KOMŞUSUNUN OĞLU YALANLADI

"Kimse aç değil, herkesin evinde stok dolu" diyen kadın konuşmaya devam ederken, komşusunun oğlu araya girerek "Vallahi bizde yok. İstiyorsan gel evimize bakalım. Komşuyuz zaten." dedi.

Genç, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ve anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söylerken, kadın ise ısrarla "onların arabası var" dedi.

ARABA İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

"Babam 30 senedir sanayide çalışıyor, arabamız bile yok" diyen genç, iddiaları netleştirmek için babasını telefonla aradı. Telefonda ise baba, "Bizim nerede arabamız var oğlum?" diyerek kadını yalanladı.