Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle Katar'a gidecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde Katar’a bir taziye ziyaretinde bulunacaklardır."

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

1995'TEN 2013'E KADAR KATAR'I YÖNETTİ

Şeyh Hamed'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde dört gün süreyle resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.