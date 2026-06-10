Erdoğan'dan İsrail'e Kıbrıs ve Lübnan tepkisi: Cevabımız çok sert olur

AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik politikalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinden sert mesajlar verdi.

İsrail'in İran'a saldırdığını, Lübnan'a yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, Türkiye dahil bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail'in Lübnan'dan çekilmediğini ifade etti.

"SURİYE VE LÜBNAN TÜRKİYE'NİN KARDEŞLİK COĞRAFYASINDADIR"

Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya ulaştığını savundu.

Suriye ve Lübnan'ın bağımsız devletler olduğunu belirten Erdoğan, "Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar" dedi.

"CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR"

Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, "Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a da değinen Erdoğan, Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs Adası'nda bir "fitne ateşinin yakılmak istendiğini" gördüklerini söyledi.

Bazı yapıların İsrail ile hareket ettiğini öne süren Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın" dedi.

Erdoğan, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse, bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DURDURULMALIDIR"

İsrail'in politikalarının bölgesel ve küresel sonuçlar doğurduğunu savunan Erdoğan, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi.

İsrail'in İran, Lübnan, Suriye, Akdeniz ve Afrika'yı etkileyen bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirten Erdoğan, "İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir" dedi.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, Gazze ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.