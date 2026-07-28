Erdoğan'dan 'çerçeve yasa' talimatı

İktidarın terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırdığı İmralı sürecine yönelik çalışmaların, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gündemindeydi. Çerçeve yasa için kritik haftaya girilirken, Erdoğan'ın toplantıda "Süreç uzamasın" uyarısı yaptığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:

"Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım. Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak."

AKP MYK toplantısında ayrıca Erdoğan'a sürecin bütününe ve bunun ekonomiye getireceği etkilere ilişkin sunumlar da yapıldı.

TEKLİF MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK VE NASIL SUNULACAK?

Yasaya ilişkin teklif için siyasi partiler nezdinde de bir trafik yürütülüyor. Metnin sadece tek bir parti teklifi olarak değil, tüm siyasi partilerin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulabilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, siyasi parti grup başkanvekillerinin yeniden bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metin Erdoğan'a sunulacak ve son hali netleşince Meclis Başkanlığı'na verilecek.

ÇERÇEVE YASANIN KAPSAMI VE ŞARTLARI NE OLACAK?

İçeriği merak edilen çerçeve yasayla birlikte geri dönüşlerle ilgili izlenecek yol haritası netleşecek. Taslakta öne çıkan teknik parametreler şu şekilde sıralanıyor:

Genel bir mevzuat değişikliği yerine müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak.

Yapılan çalışma bir af niteliği taşımayacak.

Yasanın uygulamaya girmesi, teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyit edilmesine bağlanacak.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SİLAH BIRAKILDIĞININ TEYİDİ İÇİN MEKANİZMA OLMALI

Yasal düzenlemenin sınırları ve işleyiş mekanizması hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir değerlendirme yaptı. Ortak anlayışın gündeme getirilmesine çalışıldığını belirten Kurtulmuş, yasal çerçevenin niteliğini şu sözlerle ifade etti:

"Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur."