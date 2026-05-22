Erdoğan'dan bu kez Diyarbakır'da petrol müjdesi! Tam da seçime ayarlı

Türkiye'nin ana gündem maddesi dün akşam saatlerinden bu yana CHP yönetimi için verilen mutlak butlan kararı... 47 yıl sonra birinci parti olan CHP, yargı eli ile Kılıçdaroğlu'na teslim edildi.

Özgür Özel ve yönetimi kararı tanımadıklarını ve genel merkez binasından çıkmayacaklarını ifade etti. Öte yandan icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı tebliğ edildi.

Ekonominin etkilendiği ve CHP delegelerinin iradesinin yok saydığı karara bütün muhalefet parti liderleri tepki gösterirken gözler Erdoğan'a çevrildi. Bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Erdoğan'ın, verilen butlan kararı hakkında ne diyeceği merak ediliyordu.

BUTLAN AÇIKLAMASI BEKLENİRKEN DİYARBAKIR'DA PETROL MÜJDESİ

Daha önce birçok defa seçimlerden önce petrol müjdesi veren Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada da petrol müjdesi verdi. Yurt içi petrol üretiminin yüzde 44'ünün Gabar'dan olduğunu ifade eden Erdoğan, Diyarbakır'da 4 sahanın belirlendiğini ve 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışmaların yapılacağını söyledi.

Muhalefetten gelen erken seçim çağrılarını reddedip seçimlerin normal zamanda yapılacağı konusunda birçok defa yapılacağı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Diyarbakır'dan çıkarılacağı ifade edilen petrolün tam da seçimlere denk gelmesi dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN SEÇİMLERDEN ÖNCE VERDİĞİ PETROL MÜJDELERİ GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı ve AKP liderinin bu sözlerinin ardından daha önce seçimlerden önce verdiği petrol müjdeleri gündeme geldi.

-26 Kasım 2006 genel seçimleri öncesinde Akçakoca'da doğalgaz keşfinin hemen ardından aynı bölgede petrol bulunduğu,

-16 Mayıs 2018 (24 Haziran CB ve Milletvekili Seçimi Öncesi): Batman, Mardin ve Şırnak sınırlarında yeni petrol yataklarının keşfedildiği,

-12 Aralık 2022 (2023 Genel Seçim Süreci): Seçimlere yaklaşık 6 ay kala, yurt içi petrol üretimini günlük 100 bin varile çıkarma hedefiyle yeni rezervlerin bulunduğu,

-2 Mayıs 2023 (14 Mayıs Genel Seçimlerine 12 Gün Kala): Konya mitinginde ve ardından yapılan resmi açıklamalarda, Gabar ve Cudi bölgelerinde günlük 100 mil varil üretim kapasitesine sahip çok yüksek kaliteli yeni bir petrol rezervi keşfedildiği duyurulmuştu...

-Yine 2004 Yerel Seçimlerinden önce Akçakoca açıklarında doğalgaz keşfi, 2009 Yerel Seçimler öncesinde Sakarya Kaynarca'da doğalgaz bulunması, 2014-2015 Genel Seçim Dönemleri öncesinde Diyarbakır'da kaya gazı, Trakya ve Karadeniz'de yeni doğalgaz rezerv açıklamaları tam da seçimler öncesinde yapılmış ve bu çerçeve itibari ile dikkat çekmişti.