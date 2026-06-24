Erdoğan'dan Bakan ve milletvekillerine sert uyarı: Kayıtsız kalan bedelini öder

Önceki gün gerçekleştirilen AKP MKYK toplantısına, iktidar kanadında yaşanan iletişim ve performans sorunları damga vurdu. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem MKYK hem de kabine üyelerine yönelik uyarılarda bulunarak 'sahada yeterli performans gösterilmediğine' dair eleştirileri gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, kurmaylarına şu talimatları verdi:

"Bizim işimiz hizmet etmek, sahadan siyasetçinin ilettiği sorulara cevap vermektir. Sahadan sizlere iletilenler görmezden gelinemez. Bu yönde şikâyetler geliyor. Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak. Siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak. Tespit ettiğimiz eksiklikler var. Kimse kendi görev alanına girmeyen şeyleri yapmayacak. Siyasetçi de yetki sahipleriyle nasıl konuşacağını bilecek. Sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak. Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder."

ÇİNLİ BYD'NİN TÜRKİYE YATIRIMINDA 'İPTAL' İTİRAFI

Toplantının ekonomi ve sanayi başlığında ise Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacağı duyurulan Çinli otomotiv devi BYD'nin durumu ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım sürecinde yaşanan iptali doğruladı.

Kacır, iptalin Türkiye’den kaynaklanmadığını savundu. Bakan Kacır'ın; bu durumun Çin yönetiminin kendi iç politika tercihleriyle ilgili olduğunu, Türkiye tarafından yatırımı engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını, aksine Çin hükûmetinin bilinçli bir tercihi bulunduğunu ifade ettiği öğrenildi.

VATANDAŞIN TALEBİNE PARTİ YÖNETİMİNDEN RET

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen vatandaşların durumu oldu. Bazı MKYK üyeleri, sahadan kendilerine bu yönde talepler geldiğini belirterek mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Ancak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu talepleri kesin bir dille reddetti. Güler, mağduriyet iddialarına karşı çıkarak, "IBAN mağduru diye bir şey yok. Burada mağdur olan, parası çalınan kişidir. Hesabını kullandıranlar mağdur değil, suça iştirak eden kişilerdir. Bu konuda bir kavram karmaşası oluşturuluyor. 500 bin liralık 60 işlem yapan ve bundan yüzde 10, yani 3 milyon lira kazananlar var" ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca, söz konusu düzenlemenin yargı paketinden çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

İKTİDAR CEPHESİNDE YENİ SÜREÇ İÇİN YASAL HAZIRLIK

MKYK'da, Cumhur İttifakı'nın başlattığı yeni döneme ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar cephesi olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Erdoğan, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İttifak olarak kararımızı verdik. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye hedefini Allah’ın izniyle başarıya ulaştıracağız."