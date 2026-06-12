Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen madencilere sert müdahale: Ölmemizi mi istiyorsunuz?

Özşen Madencilik emekçileri haklarını alamadıkları için günlerdir eylemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak için Edirne'deki programına katılmak isteyen Özşen Madencilik işçileri, jandarma engeliyle karşılaştı.

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan ve konkordato ilanının ardından ortada bırakılan maden işçilerinin hak arama mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Üç aydır ödenmeyen ücretleri, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai alacakları ve emekli olan arkadaşların tazminatları için direnen işçiler, aynı zamanda işten çıkarılanların geri alınmasını ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesini talep ediyor.

CUMHURBAŞKANI PROGRAMI ÖNCESİ ABLUKA

Bugün Edirne’de bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Selimiye Camisi'ndeki açılış programına giderek seslerini duyurmak isteyen Özşen Madencilik işçilerinin önü jandarma tarafından kesildi.

MADENCİLER ARKADAŞLARINI BIRAKMADI

İlk olarak "GBT kontrolü" gerekçesiyle saatlerce bekletilen işçilere, hemen ardından Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından jet hızıyla getirilmiş bir "Edirne'ye giriş yasağı" tebliğ edildi.

Selimiye Camisi'ne doğru yürümek isteyen madencilere jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında arbede yaşanırken, 2 maden işçisi gözaltına alındı.

Özşen Madencilik işçileri gözaltına alınan arkadaşlarını, "Yer altında bırakmadık, yer üstünde de bırakmayız" diyerek geri aldı.

BAĞIMSIZ MADEN İŞ: ÖLMEMİZİ Mİ İSTİYORSUNUZ?

Saldırı sırasında bazı işçiler fenalaşırken, kolluk kuvvetlerinin fenalaşan işçilere müdahale edilmesine ve bölgeye sağlık ekiplerinin çağrılmasına izin vermediği iddia edildi.

Müdahale sonrasında yerde kalan ve fenalaşan işçilerin görüntüsünü paylaşan Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirterek yetkililere şöyle seslendi:

"'Ambulans çağırın!' Kolluk güçlerince saldırıya uğrayan, fenalaşan madenci kardeşlerimize herhangi bir müdahalede bulunmamıza izin verilmiyor. Ambulans dahi çağrılmıyor. Ölmemizi mi istiyorsunuz?"