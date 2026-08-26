Erdoğan'a gelen hediyeler sergilensin diye 125 milyon daha harcandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fakirin adına kurduğumuz müze" sözleriyle duyurduğu ve uzun yıllar TSK karargâhı olarak kullanılan Kasımpaşa'daki tarihi Divanhane Binası için kamu bütçesinden 125 milyon TL'lik yeni bir harcama daha yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen 30 bin metrekarelik alanda Erdoğan’a verilen 647 hediyenin sergileneceği açıklandı.

MİLLİ SARAYLAR'DAN 125 MİLYON TL'LİK YENİ SÖZLEŞME

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan resmi verilere göre, Milli Saraylar Başkanlığı 21 Temmuz 2026 tarihinde “Divanhane Binası Teşhir Tanzimi Ve Uygulama İşi (2. Etap)” başlığı altında bir ihale açtı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre ihaleyi 124 milyon 989 bin TL teklif veren Fibula Mimarlık Tasarım Limited Şirketi kazandı. İdare ile söz konusu şirket arasında 17 Ağustos tarihinde resmi sözleşme imzalandı.

647 HEDİYE MÜZEYE TAŞINDI, ENVANTERE ALINDI

Milli Saraylar Başkanlığı’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda, Erdoğan’a sunulan 647 hediyenin Kasımpaşa'daki müzeye nakledildiği kaydedildi. Raporda yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Tarihi Divanhane Binası’nda gerçekleştirilecek teşhir, tanzim ve tefriş çalışmaları kapsamında envanter taramaları yapılmış, teşhir listeleri oluşturulmuş ve sergilemede kullanılacak kaide ile panellere ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na sunulan 647 adet hediyenin nakli gerçekleştirilmiş; söz konusu eserler depolara alınarak fotoğraflanmış, ölçümleri yapılmış, envanter bilgileri araştırılmış ve envanter kayıtları eksiksiz şekilde tamamlanmıştır.”

ASKERİ ALANDAN ÇIKARILIP 'RTE MÜZESİ' YAPILDI

1869 yılında inşa edilen Divanhane binasını da kapsayan 30 bin metrekarelik alanın müzeye dönüştürülme süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği imar planı değişikliği ile yürürlüğe girdi.

Bakanlığın hazırladığı imar planı raporunda; uzun yıllar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargâhı olarak hizmet veren tarihi yapının 6 Ocak 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılması için” Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. İmar planı değişikliğiyle alan, “askeri alan” statüsünden çıkarılıp “resmi kurum (müze) alanı” statüsüne geçirildi. Belgede, Milli Savunma Bakanlığı’ndan devralınan tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı tarafından “RTE Müzesi’ne” dönüştürüleceği bilgisi yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın restorasyon çalışmalarını 2021 ve 2022 yıllarında yerinde bizzat incelediği kayıtlara geçti.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın raporuna göre binanın bir bölümü özel makam masası ve mobilyalarla makam odasına dönüştürülürken; yapı içerisinde "Şeref salonu", "Ceylanlı salon", kütüphane ve toplantı salonu bölümleri oluşturuldu.

ERDOĞAN: FAKİRE NE HEDİYE ETTİLERSE SERGİLEYECEĞİZ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adını taşıyan müze projesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa’da, fakirin adına kurduğumuz bir müzemizde sergileyeceğiz. Müzemizi yıl sonunu bulmadan açacağız inşallah. Eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı ele aldık, restorasyonu bitirmek üzereyiz. O harabe eseri, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı muhteşem bir eser olarak düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada, bütün bu eserleri; fakire ne hediye ettilerse ister hat olsun ister kitap olsun ister diğer birçok eseri sergileyeceğiz inşallah. Müzeyi de tüm halkımıza açarak istifade etmesini sağlayacağız.”